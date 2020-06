Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Carolina Cruz se defendió por segunda vez de las criticas por su invento en Día a Día

Cada mañana esta en las pantallas de los colombianos en Día a Día.

Al lado de Carolina Soto, Catalina Gómez y Carlos Calero, presentan el programa matutino.

La presentadora es ampliamente reconocida por su figura y su belleza.

En redes sociales, varias veces han cuestionado su participación en el programa.

Hace algunos días, un internauta le preguntó por qué no participaba tanto como sus compañeras.

A lo que la presentadora respondió que ella no planea el programa, pero defendió a Catalina y a Carolina Soto.

Ahora, es blanco de críticas por otra situación que involucra al programa.

Y es que en la emisión de ayer, la presentadora enseño a hacer un "portacuchillos con libros".

Algo, que claramente no le gustó a los internautas, y fue blanco de comentarios y memes.

Tanto así, que la idea de la presentadora se hizo tendencia en Twitter.

Por esa razón, parece que Cruz ha intentado aclarar las cosas dos veces en sus redes sociales.

Primero, publicó fotografías de personas que habían seguido su tutorial, pero poco después la eliminó.

Pero parece que se arrepintió de eliminarla, y volvió a publicar al respecto.

Con un largo texto se defendió de las críticas hablando de la explicación que dieron al aire y argumentando que había hablado de libros viejos.

"Yo no use silicona porque eso sería una catástrofe y si ahora me están acabando, no me imagino donde lo hubiera usado".