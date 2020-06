Richard Barker defiende a Gabriela Pazmiño de las acusaciones de la gente

Richard Barker se expresó en defensa de su gran amiga Gabriela Pazmiño por el ataque que ella ha recibido a través de redes sociales por actos de corrupción.

En su mensaje critica a la gente por los comentarios despiadados y la falta de amor y empatía al prójimo.

En este video, Barker dice que es testigo del esfuerzo de Gabriela Pazmiño a lo largo de los años para destacar en su vida y que también “le duele por sus hijos”.

“Yo puedo dar fe de que Gabriela Pazmiño, y la conozco desde que era una muchachita que empezó trabajando en un programa, como a los 14 años, que se llamaba Nubeluz.

Ella que le llevó alegría a cientos y miles de familias, hoy en día la critican en las páginas y ciertos anchors, hoy se prestan para intentar destruir.

No seamos falsos, basta ya. Basta de odio. Que esta enfermedad o esta pandemia nos enseñe algo: amor, amor, no odio”, dijo en su video.

Además se refirió a que no existen las pruebas que confirmen que familia o su familia tenga que ver con lo que se acusa.

Se considera un amigo leal

En su post, Richard Barker, coloco un texto haciendo un llamado a la reflexión.

“ Si me refiero a Gabriela Pazmiño a una mujer que tiene múltiples roles: madre, hija, tía, actriz, emprendedora, y algunos más…

Me pongo desde el rol de padre y me da tanta tristeza de que no pensemos cuando nos referimos a una madre.

Hasta donde hemos caído como sociedad, que nos importe gastar dinero para desprestigiar a una mujer, en lugar de realizar donaciones de comida para ayudar a tanta gente que no tiene que comer”, citó.