"Chino" Ríos desclasifica pasado de "Huevo" Fuenzalida en represalia por comentarios del animador

Atento a la contingencia se ha mantenido Marcelo "Chino" Ríos por estos días, quien ha aprovechado su vitrina en redes sociales para criticar al gobierno, la salida de Rafael Garay de la cárcel, y una serie de noticias más. Sin embargo, lo que ahora hizo explotar al extenista fueron los comentarios de que Daniel "Huevo" Fuenzalida hizo en su programa Me Late días atrás.

Todo comenzó cuando Fuenzalida reveló un audio que le envió el ex deportista: "Daniel, (habla) Marcelo Ríos. Puta, tení huevos pá hablar estupideces en la tele y no tení huevos pá contestarme el teléfono weón. Si puedes, ¿me puedes llamar o no? Eso. No quiero hablar weás", fue parte del audio.

Esto despertó la furia de Ríos quien no dudó en desclasificar algunos episodios del pasado del Huevo en su cuenta de Instagram. "Y sigues hablando de mi “huevo duro” no tienes tema en tu vida, yo te puedo refrescar la memoria, puedes hablar de como te olías el culo en televisión en vivo de lo drogado y alcoholizado que estabas", comenzó relatando.

"Como te drogabas en el baño de Entre Negros o mejor como te cagaban tus parejas con otros hueones y no te dabas cuenta de lo dado vuelta que estabas y para que seguir, solo pedirte que si vas a mostrar cosas que pasaron hace 25 años para tener tema para vivir muestra la huea completa maricón", agregó.



Aunque algunas personas celebraron las palabras Ríos, hubo otros que criticaron la actitud. "Sacando los trapitos al sol …no es muy de hombre eso", "Nada mejor q solucionar las weas po Instagram jajajajaja, "Criticas a Fuenzalida y respondes de peor manera. No caiga en weas Chino, y siga su vida tranqui", fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que Daniel "Huevo" Fuenzalida ha reconocido en reiteradas oportunidades su pasado de excesos, adicción a las drogas y el alcohol, por lo que, incluso, tras rehabilitarse abrió su propio centro de ayuda contra las adicciones.