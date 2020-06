Loreto Aravena responde a Héctor Morales tras acusarla de intervenir en su despido de Canal 13

Al parecer, no todo es camaradería en el rubro actoral. Twitter se encendió durante esta jornada tras una acusación realizada por Héctor Morales hacia Loreto Aravena.

Todo comenzó cuando Héctor Morales utilizó el contexto del desvinculamiento de la periodista Mónica González ,del panel del programa Mesa Central de Canal 13, para reflotar su historia personal tras su despido en octubre pasado.

"A propósito de Mónica Gónzalez, Les dejo entrevista en @thecliniccl donde cuento porque me despidieron de radio Play de @canal13 luego que desde PRENSA del canal, como en plena dictadura “soplones” pidieron mi salida", comenzó diciendo en Twitter.

A propósito de Monica gonzalez, Les dejo entrevista en @thecliniccl donde cuento porque me despidieron de radio Play de @canal13 luego que desde PRENSA del canal, como en plena dictadura “soplones” pidieron mi salida https://t.co/wqXknAto4e #MonicaGonzalez — Héctor Morales (@hectormorals) June 1, 2020

Luego, acusó a Loreto Aravena de haber, supuestamente, mostrado un video donde aparece Morales cuestionando el rol de los medios, al hijo del dueño del canal, Max Luksic, quien en esa época era su pareja.

"Detalle importante: el hijo del dueño del canal, no había visto el vídeo en el que yo había participado cuestionando los medios de comunicación en su entrega de información durante octubre. Entonces su pareja actriz me pidió el vídeo para“publicarlo” / al otro día estada fuera", agregó.

Pero Loreto Aravena no se quedó callada, y respondió a través de la misma red social: "Qué onda Hector? De que estás hablando que no hablas primero conmigo? Te estoy llamando a tu celular. No entiendo que pasa ni por que escribes esto. Pero estás mal informado y haces una “funa” sin prueba alguna y sin preguntarme Me carga el cahuin yo voy de frente!".

Ante esto, Héctor volvió a responder y publicó un pantallazo de la conversación que sostuvo con Loreto en octubre pasado.

"Yo tambien voy de frente compañaera. Suerte", escribió junto a la imagen donde se puede ver el diálogo de ambos.