Carolina Cruz reveló cuántas cirugías tiene y sorprendió a muchos

• Amo este #TBT porque de las cosas que más valoro y extraño hoy, es poder abrazar a mis papas, a mi hermano, a mis sobrinos, a mi familia…aquí me ven hace más de 20 años desfilando y al lado izquierdo la cara de orgullo de mi mamá @luzmariaosorions nunca dejo de acompañarme a un evento o desfile, hoy a mis 40 años todavía lo hace y su cara me enamora 😍🙏🏼 Te Amo Maaaaaaa P.D @rafaeluribe8a gracias por enviarme esta belleza de foto y recuerdo…