Paola Jara rompió silencio sobre lo que pasa con el concierto virtual con Jessi Uribe

#Repost @ronnywatts1 ・・・ Quiero compartir mi opinión sobre un tema que me preocupa. Durante estas semanas ha sido de amores y odios el tema del concierto de @jessiuribe3 y @paolajarapj y el tema del cobro por la transmisión en vivo. Entiendo completamente a quienes se rehusen a pagar por verlos, tal vez no les guste su música, no esten deacuerdo con ver conciertos a distancia o por inclinaciones políticas (como si nuestra preferencias políticas afectara nuestra forma de realizar nuestro arte 🙄), independiente de cuál sea el motivo lo entiendo. Lo que sí es PREOCUPANTE, es ver comentarios de que X o Y artistas lo han hecho gratis o algunos diciendo que las orquestas filarmonicas de X países lo hacen gratis (como si no funcionaran con presupuesto público 🤦🏽‍♂️) y que lo vean con tanta normalidad, como si el recibir gratis eso de estos artistas no tuviera un valor agregado. Normalizar el pensamiento de que la remuneración para el artista no es tan importante, envía un mensaje muy negativo, que su actividad no es considerada como lo que en verdad es un TRABAJO. Sin entrar en detalles con lo que cuesta crear, realizar, vender, mantener y fidelizar una audiencia, hay que tener en cuenta que para realizar eventos de calidad se necesita un equipo de trabajo exigente en la que se encuentran, músicos, ingenieros, managers, entre muchas otras actividades. El insinuar que es una falta de respeto cobrar por su trabajo, me parece supremamente irónico, ya que quienes están faltando el respeto a todo un gremio son los detractores. He visto otras iniciativas caer ante la opinión pública como en la que terminaron involucrados @mikebahia y @greeicy1 por parte de personas que no entienden absolutamente nada del negocio y nunca se ve una opinion positiva o una propuesta para salir adelante en esta crisis. Parecería algo que raya más en la envidia, que en la objetividad. Por mi parte les digo CON TODA y aplaudo estas iniciativas 👏🏽👏🏽 que desde mi perspectiva tienen como fin reactivar la economía del gremio y podrán servir como precedentes para combatir una crisis en la que el gobierno nos abandono. Tal vez por ese mismo pensamiento que tienen los detractores