Lissandra Silva y su íntimo relato del parto: "Nunca pensé que dar a luz fuera una experiencia tan bonita"

View this post on Instagram

El gran Día 🤍 #28DeMayo #babyNoahisborn . Diario de una mamá: 3:30 am despierto y estoy toda mojada, me doy cuenta que rompí fuente, despierto a Raúl que estaba en el 5to sueño y le explico lo que está pasando. A esa hora y sin nada preparado comenzamos armar la cuna y el coche, yo a lavar ropa y cortarle las etiquetas a lasropitas de Noah. Llegamos a la clínica a las 7:30am nos aislaron y nos hicieron el test de corona virus ( salió negativo ) mientras tanto comencé con contracciones y con ejercicios para dilatar! A las 3:25 pm nació el amor de nuestras vidas #NOAH fue un parto natural y muy hermoso y emotivo. Lloramos como magdalenas cuando vimos a nuestro bebé . El doctor que lo trajo al Mundo JACOBO JANKELEVICH fue tan preciso y su equipo de trabajo tan profesionales que el bebé nació a la hora exacta que el diagnosticó y pesó exactamente lo nos dijo que pesaría. El parto fue muy bueno, sin dificultades. Todo fluyó increíblemente. La pasamos muy bien. Nunca pensé que dar a luz fuera una experiencia tan bonita🤍 Noah es hermoso y nació sano y fuerte! Agradecemos a todos por sus mensajes de buenos deseos para nuestro Noah y para nosotros. Estamos aún en la clínica solitos junto a baby Noah disfrutando de nuestro nuevo roll de padres!