Jacky Bracamontes demuestra que Capricornio es uno de los más suertudos en el amor

Hay un viejo refrán que expresa que la suerte de las feas, las bonitas la desean, pero en el horóscopo el protagonista de esta oración sería Capricornio, un signo que resulta magnético para el resto y al que se le da muy bien el tema amoroso.

Aunque tienen un carácter complicado de lidiar, siempre llama la atención de los potenciales compañeros sentimentales por la manera de tratar a los demás con libertad, confianza y mucha paciencia, explicó Soy Carmín.

Por este motivo, resulta irresistible y más cuando descubren que son excelentes amantes y compañeros estables para relaciones duraderas: una mezcla que termina siendo peligrosamente adictiva.

Así es la actriz Jacky Bracamontes, nativa de este signo, que ha tenido aventuras amorosas de todo los tipos e incluso, con los galanes más guapos de la televisión como William Levy.

Ella no solo resalta por el talento que ha demostrado en distintas facetas en la televisión o su exuberante belleza, también por sus cualidades capricornianas de ambición, persistencia y sensibilidad.

Bracamontes mantuvo una larga relación de cuatro años con Valentino Lanús con quien tenía planes de ir hasta al altar pero él le fue infiel, ocasionando la ruptura. Los Capricornio no tienen tolerancia con los engaños o abuso.

Pero eso no fue impedimento para que más adelante nuevos amores tocaran su puerta, como el futbolista Francisco Fonseca por varios meses hasta que los separó la distancia; Arturo Carmona por una cantidad de tiempo similar y posteriormente Levy.

Con el actor cubano vivió un romance después que protagonizaran juntos "Sortilegio", mientras él se encontraba supuestamente separado de su esposa Elizabeth Gutiérrez aunque terminaron cuando esta volvió a embarazarse de él.

“Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿por el Espíritu Santo?”, dijo Jacky en esa ocasión según la revista People.

Luego llegó a su vida el piloto Martín Fuentes, con quien tuvo cinco hijos. Como buena integrante de este elemento, ¡sí que ha tenido amores movidos!

