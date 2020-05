Andrea Legarreta dedica este tierno video a sus hijas por el Día del Niño

View this post on Instagram

Mis amores!! Feliz día de las niñas y los niños!!! Deseo que su vida sea plena de salud, felicidad y momentos inolvidables!! JAMÁS dejen de ser niñas!! Sigan gozando y cantando y bailando sin importar lo que diga la gente!!! Doy gracias por cada instante de sus vidas!! Son mi más grande tesoro!! Dios me las bendiga siempre mis amores eternos!! A su lado volvemos a ser niños su pá y yo!! Son lo más bello que nos ha dado Dios!! ❤️❤️ Felicidades a todos los niños!! Han sido unos guerreros aguantando en casa!! Vamos a cuidarlos, protegerlos, respetarlos, educarlos, guiarlos y recordarles siempre lo importantes que son para nosotros y para el mundo!! #FelizDíaDelNiño 👧🏻👶🏻🧒🏼👶🏻🙌🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️❤️❤️ @miarubinlega @ninarubinl