"La Fiera" colapsó: Pamela Díaz rompe en llanto en redes sociales

Aunque siempre se muestra alegre y graciosa en redes sociales, la animadora de Chilevisión, al igual que la mayoría de los chilenos, tampoco lo está pasando bien con esta pandemia.

La incertidumbre sobre el futuro y las cientos de personas que se enferman y mueren a diario, sin duda, le están pasando la cuenta a toda la sociedad, y Pamela Díaz no es la excepción.

La animadora reveló en sus stories de Instagram que hay días en los que se siente superada y más sensible que de costumbre.

“Son días que uno está así choreada, está apestada, no funciona nada. Tienes que hacer cambios y me cuesta, pero en eso estoy. Mejor me voy, porque si no me da pena. Hoy es una día como que andai triste, no me gusta nada. Generalmente uno muestra en Instagram a las cosas como bacanes, pero hay cosas que dan pena”, reflexionó.

Tras el desahogo, "La Fiera" quiso tranquilizar a sus seguidores, quienes, como era de esperarse, se preocuparon al ver así a la animadora.

"Tampoco la idea es para preocuparlos, en general no me ven así, porque no explotó o explotó para callado. Ayer se me salió, se me fue de la mano, pero dije ‘hueon así soy, no tengo otra forma de ser y el que me quiera me va a tener que aceptar tal como es no más", agregó.