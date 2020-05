Patricia Maldonado sobre "Mucho gusto": "Ya se fue para la casa, tienen que inventar otro programa"

View this post on Instagram

Amigas y amigos,les quiero comunicar que seguiremos trasmitiendo en mi canal YOUTUBE la maldito como siempre desde las 18:horas en adelante,PERO¡¡!¡!¡!¡!los viernes saldremos al aire a las 22:horas o sea hora de trasnoche y no se olviden de suscribirse,,,cariños para todos♥️🥰♥️🥰♥️🥰