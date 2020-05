Natasha Klauss reveló más detalles sobre la razón por la que se casó con su primo

View this post on Instagram

Y acá mi ultimo #toy de hoy….Tu mi primer #tbt que cambio mi vida para siempre #isabel…. no se que sería de mi vida si no te hubiese tenido a mis pocos 23 años cuando la mayoría de mis compañeras de trabajo estaban apenas empezando a disfrutar de su soltería ,del medio ,de plena juventud de hacer y no hacer yo ya tenia la responsabilidad de criarte … no cambio por nada las rumbas a las que no fui , ni los encuentros post trabajo con los compañeros a los que no fui , ni tampoco cambio los “ cambios” que me propusieron hacer de país y que tan solo pensar de tener que sepárame de ti así fuera por un tiempo , no los acepte 😍😍😍 y muchas otras cosas que solo tú y yo sabemos … Hoy 18 años después , te veo y no pasa un segundo de mi vida sin darle gracias a DIOS y a tu alma por haberme elegido …. te amo #hija