Lisandra Silva comparte foto de su época de mesera y envía potente mensaje a quienes la critican

Un día puedes estar en la cima de tu carrera y al otro atendiendo mesas en un restorán. Ese fue el mensaje que quiso entregar Lisandra Silva en su cuenta de Instagram, quien compartió su testimonio de éxitos y fracasos, dejando claro que no siempre ha tenido la vida que presume hoy en redes sociales.

La cubana repasó parte de su historia y lo que ha sido su carrera para responder a quienes critican su vida y algunos lujos que muestra redes sociales, dejando claro que todo lo ha conseguido con esfuerzo.

En una serie de stories la bailarina habló de sus momentos laborales buenos y malos, de los cuales siempre sacó una lección.

"En Miami sin documentos 2013. Trabajando en una cafetería, donde hacía literalmente todo, desde los muffins hasta la limpieza del local", comenzó relatando.

"Muchas personas me escriben cosas como si yo fuera de otro planeta, o si yo tuviera una vida privilegiada y no supiera lo que es el sacrificio", continuó.

"Para esas personas quiero que sepan que soy cubana, nací en una casita de 50 metros cuadrados, y he trabajado en bancos, como camarera y como ayudante de limpieza. También he trabajado en televisión y he desfilado en grandes pasarelas".

"He tenido más y menos plata, momentos fructíferos y momentos de sequía laboral. Soy simplemente una chica que lucha por vivir una vida digna y perseguir sus sueños!… No tengo padres ni familia rica. Todo lo he ganado con esfuerzo".

Revisa las stories aquí:

Cabe recordar que Lisandra se encuentra por estos días esperando la llegada de su primero hijo Noah, junto al bailarín Raúl Peralta.