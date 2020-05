María Teresa Matus comparte video con Arturo Vidal tras quibre con Daniel Valenzuela

Mantener una buena relación con una expareja puede ser vital para la salud mental y tranquilidad de los hijos en común. Afortunadamente, este parece ser el caso de María Teresa Matus y el futbolista Arturo Vidal, quienes compartieron en el cumpleaños de su hijo menor.

La pareja se separó a inicios de 2019 y cada uno inició nuevas relaciones, por lo que el reciente video publicado por Matus llamó la atención de sus seguidores.

Y aunque el motivo de la reunión no fue romántico y se trató el cumpleaños de Emiliano, sus seguidores aplaudieron que la expareja mantenga una relación cordial por el bien de sus hijos.

En el registro se puede ver a la familia reunida para celebrar el cumpleaños del menor de tres años, que estuvo centrado en la temática del hombre araña.

"Feliz cumpleaños conchito mío! 🤗Llegaste a mi vida solo a dar alegría y ternura! Que Dios te bendiga siempre mi bebe…. feliz cumpleaños 🎉🎁🎊🎈 #3añitos", escribió la orgullosa madre en su cuenta de Instagram.

"Eres una increíble mujer y me encanta que por tus hijos siga esa unión con Arturo, eres lo máximo como mamá", "Qué lindo ver a la familia unida así debe ser contra todo siempre unidos", "Más mujeres como marité, you know what I mean 😉", "Que lindo…… se ven tan lindos juntos toda la familia!!!", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores tras el posteo.