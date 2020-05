Jessica Cediel confesó que llamó a Pipe Bueno cuando se enteró del embarazo

View this post on Instagram

Jessica Cediel y Mateo Carvajal hablaron de sus exs, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W😱. . El deportista aseguró que Luisa es una mujer muy fuerte al aguantar todas todas las críticas que recibe😰. . Asimismo, la presentadora confesó que aún después de 5 años de haber terminado con el cantante popular los internautas aún los siguen molestando🤯. . . . #rechismesjessicacediel #mateocarvajal #luisafernandaw #pipebueno #jessicacediel #jessicacedielnet #bogota #medellin #rechismes