Los atrevidos vestidos que la reina Isabel y Marilyn Monroe usaron el día que se conocieron

El día que la reina Isabel y Marilyn Monroe se conocieron, el mundo se rindió ante dos de las mujeres más hermosas e importantes del mundo.

En 1956, durante una de las ceremonias de The Royal Film Performance, donde se estrenó 'The Battle of the River Plate', la reina Isabel asistió y estuvo frente a frente a la famosa actriz.

La reina y Marilyn se saludaron rápidamente y la actriz le dio una reverencia, respondida por la monarca por una enorme sonrisa.

Ambas tenían 30 años y se robaron la atención durante el evento con sus impactantes vestidos de lujo.

La reina Isabel llevó un vestido negro que dejaba sus hombros al descubierto, algo que no se estilaba mucho en la realeza, y completó su elegante look con unos guantes blancos y por supuesto, su corona.

Por su parte, Marilyn llevaba un vestido de tirantes, ajustado al cuerpo, escotado y con brillos, que también complementó con unos guantes.

"Este día fue histórico", "las dos mujeres más hermosas de la época juntas", "wow que bella la reina Isabel", "no puedo creer que la reina usó ese vestido", "me encantan esas dos mujeres son inspiración", y "que bellas las dos", son algunos de los comentarios que se leen en la imagen que ha sido recordada en redes.

