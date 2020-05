Fuerte cruce en redes entre la China Suárez y Cinthia Fernández por las máquinas faciales

Cinthia Fernández provocó a la China Suárez este domingo en unas capturas donde se la veía realizándose un tratamiento facial con un elemento de acero inoxidable.

"Ángel de Brito ¿habías visto esto?”, le preguntó en Twitter la bailarina al conductor con sarcasmo. “No. Pero si dijo que…”, respondió el periodista".

Captura de pantalla que hizo Cinthia Fernández para acusar a la China de promocionar otros productos similares. - Twitter

La China, había escrito hace una semana también en Twitter, que no quería promocionar esas "maquinitas".

La respuesta de la actriz no se hizo esperar, que respondió el mensaje sin nombrar a Fernández.

“No me rompan mas las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”, escribió la actriz.

Después, continuó con que las cosas que ella usa para su cara, ni las vendía, ni recibía comisión, ni reclutaba a nadie

"¿Así o más claro?", concluyó la protagonista de Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

La expanelista de los Ángeles de la Mañana, continuó la discusión.

"La arrobaría pero me bloqueo la chaina! Si tenés un Instagram con tu nombre paralelo es para controlar tus ventas, sino lo haces del personal, eso es porque cobras comisión al igual que nosotras, cosa que no tiene nada de malo, tranquila. Y estar embarazada no te santifica”, expresó.

Más tarde escribió lo que podría ser interpretado como una amenaza:

"Todos estamos sin paciencia en esta cuarentain y con la lengua floja así que no amenacemos porque puede volver lo que uno escupe", fue parte de su tuit.

Hace una semana, se desató una polémica por los productos de Nu Skin, cuya empresa está imputada por difundir "información falsa y engañosa".

Muchas famosas promocionaron estos productos, incluida Fernández.

“Muchas mujeres salieron adelante económicamente vendiendo productos que son buenísimos, así como lo puede ser el tuyo. Es una manera de venta. No hay que juzgar la próxima”, concluyó.

