Sebastián Villa fue denunciado por su novia, Daniela Cortés, el 22 de mayo, por violencia de género. Exnovia agredida de Sebastián Villa lo perdonó por todo lo que le hizo

Este negó todo y ella expresó su indignación.

“Me causa gracia lo que declaró Villa. No tiene cómo justificar lo que dice entonces me parece una falta de respeto. Es muy grave”, dijo la colombiana en entrevista con Crónica TV.

Ella instó al jugador a decir la verdad, ya que este dijo que ella lo robó y lo amenazó.

Pero, ante la pregunta de qué le diría si lo tuviera en frente, esta solo contestó:

“lo perdono, porque el perdón te da sanación interior, por eso perdono. Porque si no perdonas, vives con odio y ese es un sentimiento que no te deja avanzar”.

Esto, ojo, no es el típico perdón de persona abusada y sometida. No volvería con él jamás.

“Lo perdono para curarme, para avanzar, para yo poder vivir en paz y tranquila. Pero no lo perdonaría para volver o para comenzar como otra historia, no para eso no lo perdonaría”.