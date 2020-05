Giovanny Ayala quiere probar que Jhoana Tovar, con quien tuvo una relación en el pasado, no tiene tan buenas intenciones como supondría al esta denunciarlo. Giovanny Ayala intenta probar que joven que lo denunció se dedica a la prostitución

Esto lo hizo enviándole un audio a La Red, programa en el que también la joven expuso que el artista quería usarla para atacar a su ex esposa.

Ella contó que la intención de Ayala era agredirla con una jeringa y cortarle el cabello.

También, que la relación con el cantante se terminó, debido a sus celos patológicos.

El artista también envió un comprometedor audio a su padre donde se demostraría que ella ejerce la prostitución.

Según Jhoana, supuestamente Giovanny le pidió que contactara a una amiga “acuerpada y grande” para hacerle daño a su ex. Que le pagaría 300 mil pesos. pic.twitter.com/JtUWrGc3LX — La Red Caracol (@LaRedCaracol) May 23, 2020

Esto, porque el artista la amenazó con enviarle un comprometedor audio al papá, y parece que lo cumplió.

“Me dijo que yo era una hp, que me abriera. Y yo le dije que dejáramos las cosas así, y después de que me trató mal lo bloquee. Yo no quería problemas con él porque yo sabía cómo era él y de lo que era capaz”, dijo la mujer en el programa.

Así, ella acudió a la Fiscalía y recibió amenazas. Fue lo que contó en el programa.

Ante las "pruebas" de Ayala, ella se justificó que eso fue para hacerle el favor a una amiga, que le dijo que tuvo un exnovio que dijo que era prepago.

El padre de la joven también sabe de los audios.

Por ahora, se sabe que se espera la versión de los hechos del artista.