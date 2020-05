Daniella Álvarez celebró su cumpleaños de forma conmovedora 

View this post on Instagram

Hoy cumplo años en condiciones muy diferentes. Cuantas gracias le doy a Dios por permitirme estar aquí, poder abrazar a mi madre, respirar, sentir y leer los mensajes y cartas de las personas que me quieren ⭐️💓. Que fortuna !! Gracias a la Fundación Cardio infantil, a sus enfermeras y doctores que con tanto amor me han ayudado a salir adelante! Que días más difíciles, creo q lo más duros de mi vida, nunca había sentido tanto dolor, pero de la mano de Dios, de las oraciones de todos y de mi Virgencita linda estaré mejor. Los amo! 💓💓💓