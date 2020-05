Paulina Cocina: Feminismo y humor entre fogones

Carolina Puga, la archiconocida Paulina Cocina, se había recibido en Sociología.

Se encontraba en Barcelona haciendo un doctorado en 2008, cuando la cocina irrumpió en su vida para quedarse.

"En realidad fui descubriendo de a poco algo que me apasiona, como que nunca tomé la decisión firme de que iba a hacer esto, la vida me fue llevando y acá estoy", revela en una charla con Nueva Mujer.

La youtuber, narra que su pasión por la cocina nació desde los seis años.

Asimismo, explica que proviene de una familia donde se acostumbraba a cocinar asiduamente.

Puga, cuenta con 1 millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram y con más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

Seguidores y platos más demandados

Puga, confiesa que en cuarentena le están pidiendo muchos panes y pastas, esas últimas porque hizo "una movida con preparar pasta casera".

Sus recetas en parte tienen esa fama porque la influencer especifica de una forma muy sencilla la manera de cómo prepararlas.

Al preguntarle si cree que su target de seguidores son principiantes o con mediana experiencia en la cocina, ella asevera que "hay público para todo".

"Me dedico a eso, a recetas que no llevan ingredientes raros, que se hacen con lo que conseguís en el supermercado o en la verdulería, son prácticas y la forma más sencillas de hacer algo, no hago cosas que no haya que hacer pero entre todas las opciones elijo la más sencilla", especifica.

La influencer, agrega que aún así cree que hay público "de otras cosas" y que de hecho ella a veces también forma parte de ese tipo de público.

Sus platos favoritos "van variando".

"Tengo épocas que me gustan más las carnes, que me gustan más las pastas, me gusta mucho el risotto, no tengo un plato preferido", comenta.

Respecto a si su nivel de exigencia con la cocina externa se ha agudizado, Puga dice que es "bastante relajada al cocinar y al ir a comer a lugares".

Postura feminista

Pese a que 'Paulina Cocina' estudió una carrera como la Sociología, que es el estudio del comportamiento del hombre y la mujer en sociedad, detalla que "la postura feminista" al igual que muchas mujeres, la ha construido y la está construyendo día a día, independientemente de sus estudios.

"Por supuesto conocía el feminismo en la Universidad por primera vez, pero me parece que también tiene mucho que ver con los momentos que estamos viviendo que atraviesan a todas las mujeres, no solamente a las que estudiamos tal o cual carrera", expone.

Mujer. Cocinera. Socióloga. Autora de dos libros. Mamá.

Entre sus éxitos laborales, Puga ha escrito dos libros, Paulina Cocina en 30 minutos, publicado en 2017 y Paulina y Compañía:Para que te animes a cocinar, dedicado a los adolescentes.

"Los libros llevan un montón de tiempo, desde planificarlos hasta escribirlos, hasta producirlos, un libro de cocina tiene una producción larguísima, costosa, trabajosa, hay que hacer fotos, cocina plato por plato, lleva mucho", detalla.

Entre su ajetreada agenda laboral, Paulina es mamá de dos hijos a los que educa "todo lo feminista" que puede.

El buen humor y la espontaneidad de Paulina Cocina, han contribuido a que sea una de las youtubers culinarias más queridas en Argentina. - Paulina Cocina

No tiene entre sus planes continuar con la sociología, pero lo que es evidente, es que la mezcla de naturalidad, desenfado, y capacidad de reírse de sí misma, son parte de los ingredientes que la han consagrado como una de las referentes culinarias en el país.

No te pierdas el video en