Marlene de la Fuente rompe el silencio y habla sobre su quiebre matrimonial con Iván Núñez

Luego de la liberación de Rafael Garay, Marlene de la Fuente no solo habló de la estafa de la que fue víctima, sino que rompió el silencio sobre su quiebre matrimonial con el periodista Iván Núñez, con quien estuvo casa por más de 20 años.

En conversación con el programa Me Late de TV+, De la Fuente dio sus declaraciones sobre la salida Garay en libertad condicional, sin embargo no pudo evitar hablar sobre su separación.

Marlene de la Fuente no reveló las razones exactas de su separación

Los detalles salieron a flote cuando Daniel Fuenzalida preguntó: “Marlene, ¿este episodio (la estafa) influyó en la separación o no?”.

“No. O sea, no sé si tiene que ver algo, o está aliado por alguna parte, no lo sé. Pero si tú me dices si la ruptura de mi separación fue en consecuencia de los malos ratos que tuvimos con Garay, yo quiero ser bien honesta y decirte no (…) Yo tenía una buena relación con mi ex marido y por ahí no fue. Ahora, si tiene que ver algo de ahí, hay que verlo”, dijo.

La también periodista reveló que en este momento la comunicación con el padre de sus cuatro hijos es limitada, especialmente porque se encuentran resolviendo asuntos legales derivados del divorcio.

“Estoy en un proceso en tribunales con él. Lamentablemente las cosas no se pudieron solucionar por la buena, y como no se pudieron solucionar, evidentemente uno acude a tribunales, que es una lástima, porque aquí hay cuatro niños de por medio. Y evidentemente eso es lo que pasa”, reveló.

“No, no tengo ningún tipo de comunicación. Por lo menos hoy día no he tenido ningún llamado de él, ni ayer, que me diga ‘oye, de acuerdo a lo que sucedió, ¿están con miedo los niños?, ¿pasa algo?’. No. Lo estoy viendo yo con mis niños. Tengo que ver yo la salud mental de mis chicos”, detalló acerca de la salida de Garay.

