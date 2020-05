María Jimena Pereyra revela los detalles de su lucha por convertirse en madre junto a Tania García

La lucha de María Jimena Pereyra y su pareja Tania García por convertirse en madres ha sido larga y complicada. Así lo reveló la cantante en el programa Cocina fusión, en TVN.

Con 43 años, la artista se ha sometido a seis tratamientos de inseminación artificial y fecundación in vitro, sin embargo, hasta el momento no ha logrado el resultado.

Luego de que la presentadora Karen Doggenweiler le recordara su larga lucha, María Jimena admitió sus ansias por tener una hija.

“Sí, yo hace rato que lo he contado. Ya formamos familia y me encantaría que esta familia crezca. Hemos hecho ya varios intentos, seis, y creo que este año vamos a seguir intentándolo, tenemos las ganas (…) Me encantaría, ojalá que sea tan traviesa como lo fui yo, me encantaría tener una niña, son lo más divertido que hay”, dijo.