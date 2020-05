Yazmín Vásquez confesó su secreto para batallar contra la enfermedad de Crohn

Dolor abdominal, diarrea y falta de apetito, son algunos de los síntomas que tienen que lidiar quienes padecen la enfermedad de Crohn, como es el caso de Yazmín Vásquez, quien lleva la mayor parte de su vida lidiando con esta patología.

En conversación con Angélica Castro, la presentadora recordó las dificultades que tuvo que enfrentar en situaciones comunes debido a su condición.

“Yo soy súper histérica. No se nota. Me trago el nervio, te lo juro, me lo trago. Pero soy histérica. Como que llevo mi cruz por dentro”, dijo sobre su enfermedad.

Yazmín Vásquez tuvo un difícil inicio de su carrera

Vásquez recordó cómo resultó una de sus apariciones en televisión mientras enfrentaba los nervios y los síntomas del Crohn.

“Me acuerdo de la primera vez que fui a Vértigo. Fue como si me hubiesen invitado a los Oscar, a Hollywood. Estaba en el estacionamiento de Canal 13: ‘Para qué dije que sí… No quiero sentir esto’. Y después dije ‘ya, ¡qué tanto! Son seres humanos igual que uno. Si la cago, la cago”, relató.

“En ese minuto empecé a pensar, a relajarme, respirar. Entré y me costó. La gente cree que uno va y es ‘eh… Hola’, relajado. Yo no estaba acostumbrada, me costó liberarme y superar ese tema nervioso de entrar con el corazón pa, pá, pá (…) Iba al baño, Angélica… Qué vergüenza. Me daba el cólico y partía miéchica. Además, qué vergüenza estar así, en el baño de Diana Bolocco, y prendiendo fósforos”, reveló.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, la conductora ha aprendido a controlar los nervios y su enfermedad gracias a la milenaria práctica del yoga.

"Desde que empecé a hacer yoga se me dio vuelta el tema del Crohn y nunca más me vino una crisis”.

En otras ocasiones, ha hablado acerca del complicado estilo de vida que debe llevar para protegerse de esta enfermedad autoinmune.

En entrevista con La cuarta detalló que “gasta 150 mil pesos al mes en pastillas y todos los años debe hacerse una colonendoscopía para ver su evolución y evitar el cáncer de colon”, según reseña el sitio.

