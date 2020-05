Se conoció un nuevo parte del delicado estado de salud de la mamá de Flavia Dos Santos

View this post on Instagram

Les cuento; mi padrastro ya esta sin ningún sintoma. Mi mama desistió del tratamiento experimental pq sentio q empeoro desde q lo inicio. Fue un fin de semana difícil pq ella aumento la necesidad de oxigeno externo y no sabíamos hasta q punto poderia soportar. Ayer le cambiaron uno de los antibióticos y agregaron heparina. Hoy la veo mejor, ya volvió a sentir el paladar, pero los números en los exámenes no han cambiado mucho. Toca esperar q el organismo de ella gane al virus.