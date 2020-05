Don Francisco soprende con su pelo totalmente blanco y comparte potente reflexión: "Uno está más cerca de la muerte que de la vida"

En entrevista con el programa de Telemundo, "Suelta la sopa", el animador chileno Don Francisco, conversó sobre su tiempo en cuarentena, sus expectativas de vida y la pandemia mundial. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la audiencia fue con su pelo totalmente blanco.

"Lo único diferente, lo que me ha crecido en este tiempo, 60 días que estoy en mi casa sin moverme. Me ha crecido el pelo blanco, ya lo vamos a dejar así", comentó sobre su nuevo look.

El conductor aseguró que este tiempo ha podido compartir mucho con su esposa, Temy Muchnick con quien ha estado casado por casi 60 años. "La he visto más que en los últimos 10 años", confesó.

Sobre este duro momento que enfrenta la humanidad, Mario Kreutzberger, expresó que jamás se imaginó vivir algo así. "Uno está más cerca de la muerte que de la vida. Todo lo demás es inseguro, pero te puedo asegurar que va a llegar el día en que te mueras".

Por último, el animador, que ha pasado todo este período en Santiago, reflexionó sobre el rol de la familia. "Nunca nos dimos cuenta lo importante que es dar la mano y junto con eso, nos dimos cuenta que una de las instituciones que estaba siendo más frágiles, que es una de las instituciones más importantes del mundo, hoy día volvió a tener importancia: la familia".