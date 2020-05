Pin Montané derrocha talento en redes sociales y demuestra que canta como los dioses

View this post on Instagram

🎼 Propongo mirarnos lento y hacer de la piel hogar. Fugarnos a cielo abierto, rehacer nuestra idea del mar. Volver a inventar el tiempo, dejar las armas en paz. Dar sentido al movimiento de un paso que no va atrás 🎼 Recuerdo un tocadiscos de juguete que tenían mis hermanas cuando éramos chicas. Eran discos que parecían laberintos que al pasar por una manija llena de distintas notas iban haciendo una melodía. Estar en casa sin poder salir me ha traído de vuelta muchos recuerdos, entre ellos lo que me provoca la música. Sentir que cada canción, instrumento, voz o melodía le hacen cariño al alma. Cómo sería una cuarentena sin música? Con @diego_valenzuela_gtr practicamos esta canción en enero, y quisimos grabarla ahora a la distancia para compartirla con ustedes. Él toca increíble y yo le puse harto empeño para que saliera bonita. Espero que les guste. Me gusta mucho mucho esta canción, se llama Carta y es de Silvana Estrada, una de mis artistas favoritas. Amo su voz y las letras de sus canciones❤️ Gracias @diego_valenzuela_gtr !Aprovecho de comentarles que están haciendo clases de canto y de guitarra online en @bunkerstudio.cl