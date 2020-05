Nicole Block revela los duros momentos de su cuarentena en plena lucha contra la anorexia y bulimia

View this post on Instagram

“CÓMO SOBREVIVIR A UN DESORDEN ALIMENTICIO EN CUARENTENA” 🦠👀! Me imagino que para todos ha sido difícil llevar una “vida normal” para mi también (estrés, lucas, aburrimiento, encierro) planificar que será de nosotros el próximo mes, día o incluso hora se hace un mundo. Para quienes sufrimos Desordenes Alimenticios (ED) Esto puede ser un verdadero infierno… Si bien desde hace tiempo no vomito, no como en exceso, no tomo laxantes, no hago dietas excesivas o no restrinjo la comida, No puedo negar que esto me ha llevado al limite…Hay muchos estudios que explican que el desorden alimenticio (ED) aparentemente se trata de comida pero realmente son intentos de manejar y controlar sentimientos o emociones… Como hacerlo⁉️Hay muchos que me lo han preguntado, he recibido mensajes de chicas, chicos y familiares, lidiar con el día día me ha hecho postergarlo☹️, Pero NO más‼️existen formas para enfrentar nuestros ED Y TODOS LO PODEMOS HACER❗️Los invito el próximo Martes a Las 20:00 hrs a un en vivo en que compartiré mi experiencia, Cuídense mucho! Quedense en casa! Pidan ayuda es el primer paso!! 🙏♥️