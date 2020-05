Mamá de Vadhir Derbez habla de la infidelidad de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo

Vadhir Derbez, al igual que su hermano José Eduardo, retomó su canal de YouTube para compartir un poco más de su vida y su día a día con sus seguidores y recientemente entrevistó a su mamá Silvana Prince.

El tema principal de la conversación fue muy polémico: ¿Eugenio Derbez engañó a Silvana con Victoria Ruffo?

Mamá de Vadhir Derbez reveló infidelidad de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo

Silvana Prince primero recordó cómo fue la primera vez que se encontró con Eugenio Derbez y dónde ocurrió el flechazo: "Nos tocó hacer el show de un concurso de belleza en Puebla y tu papá estaba ahí trabajando pero como chambelán (…) tras bambalinas me topé con él y le dije, 'me pareces conocido, ¿no eres mago?' y él respondió que no era mago".

"Me pidió mi teléfono, yo seguí unos días de gira y cuando regresé, él me buscó y se me pegó como chicle. Duramos casi cuatro años, a mediados del 1991", explicó.

Años después, entonces entra Victoria Ruffo a sus vidas. "Teníamos un show de comedia con tu papá, estaba Ernesto Cano, que en paz descanse, ahí yo estaba embarazada de ti. A los 8 meses pues paré, el último mes hasta que nacieras (…) que entre alguien a suplirme un par de meses, cual va siendo mi sorpresa que hago la llamada, invito a media gente para lo de prensa y una de ellas era la mamá de tu hermano", comentó refiriéndose a Victoria Ruffo.

Y así se refirió a la traición de Eugenio: "Esa noche yo no fui, yo no estuve, pero creo que esa noche se resbaló tu señor padre. Yo no lo creía hasta que me di cuenta y en ese momento le dije ¿sabes qué, papi? Bye, porque estaba en mi departamento".

Vadhir escucho el relato perplejo y luego confesó que no le 'cuadraban' las cuentas sobre su edad y cuánto le llevaba a su hermano menor José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo.

"Ya decía yo porque a mí no me cuadraban las cuentas, yo decía yo nací este año, a José Eduardo le llevo un año o menos, dije ¿qué está pasando aquí?", replicó a su madre.

"Tú tenías 5 meses de nacido cuando ella ya se había embarazado, entonces en ese momento obvio pues vas a tener que empacar tus trapitos porque no soy de las que se aguantan ni se quedan ni madres", confesó Silvana Prince.

