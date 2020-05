"Fue muy fuerte, brutal": Coté López revive episodios de bullying que sufrió en la TV chilena y envía potente mensaje

View this post on Instagram

Este es un mensaje para hablarles del bullying pero no es un mensaje triste… es un mensaje esperanzador! Para todos los jóvenes que estén leyendo esto quizás no lo saben, pero Yo lo viví ( el bullying) en TV, la mitad de Chile, en las redes, en persona y fue muy fuerte, brutal… como pueden ver en las últimas fotos que subí (son de hace unos días) me lo siguen haciendo… Es aquí mi consejo! Yo quiero que usen todo lo malo que les digan y lo conviertan para tomar más fuerzas!!!! …y ya sea por una motivación intrínseca o extrínseca salir adelante! ¡superarse a Uds mismos! Porque les juro que llegará el día que uds mismos se dirán: “ ¿cómo pudo importarme lo que decía Fulanito de mi? o míralo y mírame cómo y donde estoy !“….. Uds NO son lo que digala gente, por favor que nunca los hagan dudar !!! Besitos 💜💜💜💜💜pd: “que otro no vea tu valor no es problema! …. problema es cuando tú no lo ves y dejas que el otro defina tu realidad ! “ m Pd: “ tu boca habla de lo que tu corazón está lleno. 😊( Gracias por la foto a la niña que me la mandó 😊es de mis 17) ( no tengo nada en contra de Felipe todo lo contrario veo sus rutinas siempre, era solo para apoyar el texto)