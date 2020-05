Beyoncé es el ejemplo que Virgo es ideal para una relación duradera

En el zodiaco hay unos signos, que por encima de otros, tienden a establecer vínculos más reales y duraderos, haciéndolos perfectos para el matrimonio como el caso de Virgo.

Aunque en el amor es difícil predecir a que llevarán los vaivenes de la pasión, los signos como Virgo, Tauro, Cáncer, Libra y Capricornio están dispuestos a luchar hasta el final para hacer prevalecer la unión.

Justamente así le sucedió a la cantante Beyoncé Knowles-Carter con su actual esposo, el rapero Jay-Z. En 2017 estuvieron en el centro de la polémica después que se conociera la infidelidad de su marido, sin embargo, ella decidió perdonarlo por el bien familiar.

Beyoncé y Jay-Z. - Instagram

"Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello”, le confesó el cantante a The New York Times tras conocer su falta.

Beyoncé, como buena Virgo nacida el 4 de septiembre hace 38 años, se mantuvo también atenta a las necesidades y a los sentimientos ajenos así que pensó en su familia y Jay Z, para darle una nueva oportunidad.

“Fue muy difícil para ellos mantenerse casados. Llevó mucho tiempo para que Beyoncé lo aceptara de nuevo y volviera a confiar en Jay”, dijo una fuente a la revista People, asegurando que fueron a varias sesiones del psicólogo para perdonar.

Jay-Z y Beyoncé. - Instagram

Y es que Virgo además de sensible, creativo (bien manifestado en su carrera musical) e intuitivo, aprecia mucho las relaciones estables y sin grandes altibajos.

Ella sopesó en ese entonces los nueve años de matrimonio, 15 años de relación y tres hijos en común, brindándose la oportunidad de reconstruir lo que en ese momento estaba roto.

Del mismo modo, las personas regidas bajo este elemento son observadoras, pacientes, buenas para resolver conflictos, analizan las situaciones más complicadas además ser buenos padres, cuestiones vitales para establecer una relación duradera.

