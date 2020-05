La presentadora se cansó de seguir los estándares que le imponían.

Sara Uribe confesó que aguantó hambre por darle gusto a otros

Luego de salir de Protagonistas de novela, Sara Uribe ha tenido una larga carrera en los medios.

Tanto como presentadora y como locutora, siempre ha tenido un componente de "chica sexy" que los medios han explotado.

Así, ha salido en revistas y ha participado en diferentes desfiles.

Sin embargo, tras su embarazo su relación con su cuerpo ha cambiado y ya no permite que le exijan como antes.

En un video en vivo, Sara habló de cómo en el pasado ha tenido que aguantar hambre para tener el peso que le pedían. De igual manera, reveló cómo terminó accediendo a varias operaciones de busto para lucir como le decían que debía hacerlo.

"Salí en SoHo, tuve que aguantar hambre para estar en televisión. Me hicieron operar muchas veces mis senos… porque servía, porque no servía… porque tenía que agradarle al medio. Si me daba celulitis no podía estar en un desfile", comentó.