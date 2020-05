"Ya me he comido todos los panqueques": Pamela Díaz relata su rutina en confinamiento

El aburrimiento en cuarentena ha afectado a todo el mundo sin distinción. Ahora fue el turno de Pamela Díaz, quien confesó sentirse aburrida de estar tantos días haciendo lo mismo.

"Hola people, ¿les pasa lo mismo que a mí? Estoy muy pero muy pero muy aburrida. Ya no sé qué hacer. Me carga hacer deporte, me carga estar haciendo queques, ya me he comido todos los panqueques", comenzó relatando.

En el video se puede ver a la animadora de Chilevisión dentro del clóset reflexionando sobre su rutina en confinamiento. "Lavo la loza, vuelvo a cocinar, vuelvo al refrigerador, miro el refrigerador. No sé, voy a pensar ahora", comentó.

Como dijo mi mami, los tontos se aburren… soy tonta", finalizó, fiel a su sentido del humor.

Muchos de sus seguidores se sintieron identificados con la influencer y le recomendaron distintas actividades para pasar estos días. "Pamela estamos todos iguales lo único que uno hace come y caga. Estoy chata de cocinar y lavar la loza. Consejo trata de tener la mente ocupada por último baila", "Yo tampoco Pame, aquí encerrada, el amor no llegará", "Cómprate un rompecabezas de 1.000 y te olvidas de todo", "Lee un buen libro “mujeres que corren con lobos”, fueron algunos de los consejos.