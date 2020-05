Fernanda Urrejola publica foto con su novia y deja un potente mensaje

View this post on Instagram

Buenas noches!!!💜💙💚💛🧡❤️ aquí no hay espacio para las fobias, menos si es al amor!!! Amo intensamente la diversidad y al ser humano en todas sus maravillosas expresiones. 💜💙💚💛🧡❤️ compasión a todos los que viven en miedo, a los que odian y no entienden lo que digo. #amoresamor #loveislove #diacontralahomofobia #dayagainsthomophobia