Tres películas con unos de los mejores finales de la Historia del Cine

Spoiler. El lector que no las haya visto descubrirá su final. Sin embargo, estas tres películas, dentro del cine clásico, son de visionado obligatorio para cualquier cinéfilo.

Dos de ellas "The Godfather" y "Jaws" están en Netflix.

"The good, the bad and the ugly", puede alquilarse online.

Todas, están incluidas en la lista de American Film Institute como las mejores películas de la Historia del Cine .

1.The Godfather

"The Godfather", El Padrino, se basó en una novela del novelista Mario Puzzo. Le pre producción fue más que polémica debida a que varios de los productores no querían a Francis Ford Coppola como director ni a Marlon Brando ni Al Pacino como actores. ¿Podría imaginarse la película sin estos tres pilares?

Con una fotografía a cargo de Gordon Willis amarronada, amarillenta, muy oscura para el cine de los 70, donde primaban los colores chillones, fue un arriesgo que cuando finalizó el rodaje, hizo pensar a Coppola y los productores ejecutivos que el filme era un fiasco y sería un fracaso en taquilla ( nada más lejos de la realidad).

En el final, vemos cómo Michael Corleone, después del asesinato de su esposa siciliana, ha roto su inocencia y se ha dejado pervertir por el poder de la Mafia.

Corleone es un ser desprovisto de sentimientos, e incluso se puede apreciar como la fotografía vuelve a hacer un papel esencial mostrándolo bajo menos iluminación y donde su mirada (nadie podría haberlo logrado sin los ojos de Al Pacino), entorna una frialdad que lo convierten en uno de los villanos más grande del cine.Es magistral la secuencia en la que están bautizando al hijo de Connie, la hermana de Michael, de quien él será su padrino.

En una perturbadora escena en la Iglesia, bajo la música del organillo, el nuevo jefe de la Mafia ha ordenado asesinar a los otros cuatro Dones con los que mantenían la discordia.

Michael, como padrino de la criatura, se expone en la ceremonia ante el cura, que le pregunta a Michael si cree en el Dios Todopoderoso, si cree en Jesucrito como su Hijo, y por úlimo si renuncia a Satanás.

Este responde afirmativamente a todas las preguntas, con una mira impávida, mientras van ocurriendo los asesinatos, bajo la música del organillo, entrelazándose con Corleone en el bautizo.

Finalmente, ordena matar a Carlo Rizzi, el esposo de Connie, en un ajuste de cuentas al enterarse de que intervino en el asesinato de su hermano Sonny.

Su hermana acude llorando y lo acusa furiosa mientras él permanece estático. Cuando su hermana no está su mujer, Kay(Diana Keaton) quiere saber la verdad. Él comienza a violentarse:

"Esta única vez que puedes preguntar".

Ella temblorosa pregunta si es cierto. Él, mirándole a los ojos responde que no, enfocando la cámara después el rostro de Kay, que lo abraza.

Cree a un hombre que ha hecho de la mentira su modus vivendi. La escena final, ella está preparando una bebidas y desde el pasillo, ve como Michael recibe el saludo de varios amigos que le expresan sus respetos como el nuevo Padrino.

Uno de ellos cierra la puerta y el rostro de Kay vuelve a cobrar protagonismo, al darse cuenta de la verdad, que se ha casado con un nombre que ha hecho de la mentira su Modus operandis."Mi nombre es Michael Corleone.Algunas personas pagarían mucho por esa información; pero entonces, su hija perdería un padre en lugar de ganar un marido"

2.Jaws

"Tiburón", una de las películas más taquilleras de la Historia del Cine. El rodaje, como mucho de las mejores películas, fue complicado principalmente porque el tiburón fabricado no funcionaba correctamente y la mandíbula se atascaba.

Como anécdota, mención que lo llamaron Bruce. Fue entonces cuando a un desesperado Steven Spilberg, se le ocurrió que no había más terror que no mostrar lo que sucedía debajo del agua. Así, el suspense (con muchos homenajes a Hitchcook), se mantuvo hasta el final, cuando Bruce era una perfecta réplica del tiburón blanco. Hay tres hombres. El protagonista, el sheriff de la localidad, Martin Broody (Rob Schneider), el marinero y catiburones profesional Sam Quint (Robert Shaw) y el biólogo Matt Hooper (Richard Dreyfuss).

Desde un principio se ve la animadversión de estos dos, la brutalidad patriótica contra el intelectualismo de izquierdas. En una de las últimas escenas, los tres están borrachos en un barco y se muestran las cicatrices. Hasta que Quint habla de la más aterradora, que fue cuando combatió en la II Guerra Mundial y vivió, desde una nave marina el ataque de Pearl Harbor.

Quint, ahora serio, describe cómo los supervivientes estuvieron cinco días en el mar y los tiburones fueron llegando, devorando a los más desafortunados.

Este es en la realidad el mayor ataque de tiburones de la Historia, se cree que unos 200 marines fueron pasto de los escualos. Después de narrar el terrorífico hecho, empiezan a brindar y a reírse, hasta sentir un temblor, provocado por la bestia. A la mañana siguiente comienza la verdadera cacería. Las secuencias dela lucha son tan hermosas visualmente como emocionantes.

Tratan de atraparlo bajo un barril, sin resultado, y él, poco a poco, va destrozando el barco.

Hooper decide bajar en una jaula con una lanza hipodérmica para tratar de matarlo. Esta es la primera vez que el espectador puede ver al monstruo bajo el agua, atacando al biólogo, mordiendo los barrotes hasta que el desarrollo vuelve a centrarse lo que ocurre en el barco, que intenta subir la jaula. Jaws detrás de las escenas. El rodaje fue más que complicado por los elevados costes, principalmente por la construcción del tiburón blanco. - Instagram

En otra escena alternada, la cámara muestra a Hooper escondido tras unos arrecifes. Mientras Quint va izando la jaula que aparece sin nadie, su sorpresa dura apenas unos segundos hasta que aparece la furiosa criatura que carga contra el barco, lo que provoca su inundación y que se incline peligrosamente.

Martin y Quint tratan de agarrarse para no deslizarse hasta la muerte pero el primero, va descendiendo asiéndose de la mano del sheriff que se resbala, hasta caer en las fauces del tiburón. Memorable sus gritos, sus pataleos para evitar llegar a la boca del escualo y como este lo va devorando, hasta que, tras una dentellada en medio del estómago, sus gritos desaparecen, falleciendo al instante.

Se hace un silencio, mientras el animal desciende para devorar a Quint. Martin, mientras tanto, prepara una botella de botella hidráulica, que aprovecha para introducírsela al tiburón cuando regresa.

Mientras se dirige al protagonista, este susurra las famosas palabras "Smile, son of bitch" (sonríe hijo de puta), a la vez que dispara contra la botella y lo hace estallar en mil pedazos.

Hooper, sonríe aliviado pero con un deje de tristeza por ser el único superviviente hasta que sale a flote Quint.

La película finaliza con ellos dos nadando sobre unos barriles, con la tranquilidad de que nada sucederá debajo del agua. La música ahora es triunfal, al contrario que la famosa melodía compuesta por John Williams."Sonríe, hijo de put"…"

Il buono, il brutto, il cattivo

El duelo final entre los tres protagonistas de este spaghetti western dirigido por Sergio Leone, ha sido reconocido como una de las escenas mejores que ha creado el cine.

El bueno a quien denominan "El rubio" (Clint Eastwood), El malo (Lee Van Cleef) "Sentencia" y El feo (Eli Wallach) "El Tuco), se encuentran en el cementerio para lograr quedarse con el oro. Con la mítica e icónica banda sonora de Enio Morricone, durante unos minutos la cámara enfoca a los tres hombres sobre un círculo para batirse en duelo.

Las miradas de desconfianza sobre quién disparar acaparan la atención. Mientras que Sentencia y El Tuco, parecen nerviosos, El Rubio, con un cigarrillo entre los labios, tiene una postura de tranquilidad.

La tensión se va acrecentando a ritmo de la música, y la cámara va enfocando en primeros planos de microsegundos los rostros en primer plano de los tres, hasta como van introduciendo la mano en la cartuchera para sacar el revólver y con la banda sonora en el punto álgido, hay unos neuróticos brevísimos planos de las miradas de los tres, hasta que El Bueno dispara a Sentencia, que muere.

El Tuco, trata de matarlo, pero se lleva la sorpresa de que su revólver ha sido descargado previamente por El Rubio. El vencedor, obliga a El feo a cavar, de ahí la mítica frase:

El Feo cava en "la tumba sin nombre", hasta encontrar el tesoro.

Una vez extraído, se le ve esperanzado, creyendo que los dos lo compartirán pero los planes del duro de Clint Eastwood son otros, y obliga a El Tuco a pasarse por el cuello una soga para después atarle las manos por detrás.

Parte de lo que incrementa la tensión en el duelo final de la película son los primerísimos planos que duran microsegundos de los 3 actores. - Instagram

No obstante, El Tuco, tiene los pies apoyados sobre un inconstante soporte de madera.

El Rubio, con una exquisita crueldad, deja varias bolsas debajo de él repletas de dinero.

Mientras El Feo implora, El Bueno se va alejando desde su caballo, y, ante una impresión de que va a dejarlo en suspenso en la horca, dispara de lejos a la cuerda, donde El Tuco cae, maniatado n poder tocar el dinero.

"Otra vez como los viejos tiempos. Mitad para ti, mitad para mí", le dice El Bueno que se aleja en su caballo mientras El Feo gimotea, impotente. CIENCIA Y PELÍCULAS "ADRENALÍNICAS"

Partimos de la base de que el visionado de películas de acción o terror, que mantienen al espectador en vilo durante toda su duración, hacen trabajar al gen COMT.

¿Qué es el gen COMT?

El encargado de procesar importantes catecoles(compuestos que se encuentran en el té negro, algunas yerbas o chocolate), estrógenos e importantes neurotransmisores como la dopamina y adrenalina (norepinafrina).

La adrenalina, a su vez, forma parte del grupo monamina, que incluye la serotonina, conocida como "la hormona de la felicidad".

Por ende, ver películas que estimulen la adrenalina, es una buena y económica alternativa para liberar estrés y generar bienestar.

