Por promocionar costosa prenda, Melina Ramírez es blanco de comentarios

View this post on Instagram

#VístetedeESPERANZASF Porque cuidar de ti, es un acto de responsabilidad, amor y esperanza. Encuentra en nuestra 𝘚𝘩𝘰𝘱 𝘖𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦, los tapabocas que hemos diseñado especialmente para ti. #MamáTIERRA #QuédateENCASAconSF #VístetedeESPERANZASF #STFTECUIDA #YoELIJOserRESPONSABLE⁣ ⁣ Blusa Ref. S171173⁣ Short Ref. S103855⁣ 𝘛𝘢𝘱𝘢𝘣𝘰𝘤𝘢𝘴 pañoleta Ref. S218018⁣ ⁣ #Fashion #Moda #StudioF #StudioFCol #StudioFColombia #Style