Ingrid Aceitón presenta a su pololo en redes sociales: "Mi corazón se siente llenito"

"Ya no quería creer en el amor ni nada…". Estas fueron parte de las palabras que Ingrid Aceitón le dedicó a su nuevo pololo, a quien presentó con una tierna publicación en redes sociales.

La modelo dio a conocer su nuevo romance a sus casi 700 mil seguidores, compartiendo una serie de fotografías junto a su enamorado. Se trata de un joven identificado como Nashito Alma Grueza, un reggaetonero e imitador con 23 mil seguidores en Instagram.

"Ya lo haré con muchas maripositas en mi guatita. @el_imitador_chileno Quiero decirte, que me siento muy bendecida porque llegaste a mi vida. Te lo digo con la pureza de mi corazón y verdad, que siento que me caracteriza", puso Ingrid Aceitón en un comienzo.

"Llegaste mi vida en un momento que ya no quería creer en el amor ni nada… Y me has demostrado con hechos reales que sí existen las personas puras de alma y corazón como tú", agregó, indicando que quería agradecerle "por ser tan apañador, tan lindo y una persona muy noble".

"Me siento feliz, porque ya no tenía la esperanza de sentir algo tan lindo como lo siento ahora. Lo mas valioso de nosotros es nuestro respeto mutuo, comunicación y cariñitos que nos damos a diario. Siempre he confiado en Dios y sé que él es perfecto. Una vez más me lo demuestra. Mi corazón se siente llenito y espero entregarte lo mismo. Talentoso, amable y noble. Me siento afortunada. Que Dios nos siga bendiciendo", cerró.

