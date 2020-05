"Si no, me muero": Michelle Adam revela que ha pasado toda la cuarentena con su pololo

Invitada al programa de conversación "El Aperitivo" de Jordi Castell para Revista Velvet, la meteoróloga, Michelle Adam, contó cómo ha pasado este período de cuarentena en casa.

La panelista del "Mucho Gusto", reveló que además de estar con sus hijos, la acompaña su pololo, con quien ya lleva dos años de relación.

"La cuarentena la estamos pasando acá. Así que me ayuda y me coopera en todas las tonteras y locuras que se me ocurren. Y ha sido súper buena compañía. Si no, me muero", aseguró.

Adam agradeció la compañía de su pareja con quien además ha estado haciendo manualidades, como pintar puertas en su casa, actividad que mostró en su cuenta de Instagram días atrás.

"Que te acompañe en cosas como este caso pintar la puerta color azul petróleo oscuro, igual es entretenido cuando los dos quieren lo mismo. Creo que tiene un mérito", comentó.

"Nos encanta hacer cosas. Además, tenemos los mismos gustos. Así que, en ese sentido… Igual fue un tema el de la puerta, por el color adecuado. Después dijimos que, si no nos gusta, lo cambiamos, se pinta de nuevo. Da lo mismo", agregó.