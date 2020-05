El mea culpa de Américo tras su accidente: "Entiendo que la vida no es correr ni enloquecerse"

La noche del martes el cantante Américo protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de La Florida, resultando ileso junto a sus acompañantes.

Al respecto, hoy hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde agradece todos los mensajes de apoyo y preocupación.

"Solo quiero darles las gracias a todos aquellos que se han preocupado y me han enviado las mejores energías y cariños en un momento muy necesario", precisó el artista nacional.

"Decirles que gracias a Dios en quien siempre he confiado y llevado en mi corazón, nuevamente me protegió. Entiendo que la vida no es correr ni enloquecerse, mucho menos ahora en tiempos difíciles… y que se amplifica mi comprensión de lo verdaderamente importante, entre lo que están todos ustedes. Que me entregan apoyo, comprensión y cariño", agregó.