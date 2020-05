No se dio cuenta que estaba al aire: Pamela Díaz sufre chascarro por comentario sobre Carolina Soto

Los cantantes, Carolina Soto y Juan David Rodríguez, fueron los últimos invitados al programa remoto de conversación de Pamela Díaz, "Casa estudio trasnoche" de Chilevisión.

En el distendido espacio televisivo, los exparticipantes de "Rojo", hablaron con "La Fiera" sobre cómo han pasado esta cuarentena y los largos días de confinamiento.

Pero el momento más divertido del programa fue al final, cuando Pamela se despidió del ambos y tras salir de la conversación Carolina Soto, pensó que no estaban al aire y lanzó un comentario sobre ésta.

"Se fue. Esta se operó sí o no", comentó a modo de broma desatando la risa de Rodríguez, que todavía no se había desconectado, y quien se despidió evadiendo el comentario. "Chao negra, un beso, te quiero, antes que me hagas cag… a mí".

En ese momento, Díaz tuvo un ataque de risa al darse cuenta todavía no había salido del aire.

Puedes ver el momento aquí.