Mamá de Martín Cárcamo recuerda cuando el animador perdió la visión de un ojo

Hace unos días, Martín Cárcamo realizó una nueva transmisión de su programa Almorzando con el Rubio, en la que participaron dos invitados especiales: su mamá y su papá. En el nuevo capítulo, el animador celebró el cumpleaños de su padre y saludó a su madre, Drina Papic, quien además se refirió al día en que su hijo perdió la visión de un ojo.

"Habías tenido, el día anterior, el último partido de rugby que tenías en cuarto medio y con exalumnos. Cada exalumno es apoderado de un cabro de cuarto medio. Y el tuyo fue el marido de la Carola, de tu prima", partió diciendo.

"Resulta que te pegaron una patada parece, te llegó un pelotazo. Llegaste en la noche bien. Al día siguiente, fuiste al colegio, volviste como a la una (de la tarde) y me dijiste que veías la mitad por un ojo", agregó, contando que lo llevaron a una clínica en donde le explicaron que tuvo daño en la mácula de un ojo, y que quedó con un 5% de visión.

"Yo no me acuerdo mucho. O sea, me acuerdo que estuve acostado muchos meses. Mi pieza en la casa de Miraflores era muy chiquitita, estaba la cama", comentó Martín Cárcamo. "Estuviste muchos meses en cama. Justo te tocaba la Prueba de Aptitud Académica (PAA). Fue bien latoso, pero tú lo tomaste súper bien", continuó su madre.

"Cuando pudiste moverte un poco, bajabas a la salita de estar y te sentabas en un sillón echado hacia atrás, porque además tenías desprendimiento de retina. Y ahí jugaban y pasaba todo el día la casa llena", recordó.

