Daniela Ospina y Salomé encantaron con foto mientras hacían un clavado

¡Nunca imaginé que ser mamá iba a ser una de las cosas que más disfrutaría en la vida!. Y hoy en este día tan especial me pongo a pensar en cada momento siendo mamá: Todo lo que deseé tenerte y todo el amor que comenzó a rodearnos por tu llegada, siempre será uno de mis mayores regalos. Sin embargo, nada se comparará cuando llegaste, fue el día más feliz de mi vida… ¡Ese día nacimos juntas! Comencé a caminar de la mano de una mujercita que trajo infinidad de colores y matices y que sigue enseñándome cada día. Confieso también, que no todo fue color de rosa, porque fue muy difícil aprender a ser mamá y enfrentarme a esta etapa llena de retos: nuevos horarios de sueño, muchas noches en vela y aprender a entender tu llanto de repente fueron tan solo algunos de ellos. Pero también, hemos vivido juntas grandes cosas y recordar por todo lo que hemos pasado me da la fortaleza para luchar por ti, de seguir caminando muchos caminos más a tu lado, esos mismos que decidimos recorrer juntas desde hace 7 años y los cuales han dejando las mejores y dulces sensaciones en mi vida. ¡Todo ha valido la pena! Cada viaje, cada lugar, los nuevos colegios, cada circunstancia buena y mala en la que me has dicho “Tranquila mamá aquí estoy yo” como cuando partió el gordo, que fue tan dificil y duro para mi, pero que con tu compañía y tus palabras de aliento me hicieron ver la situacion desde un punto de vista más amoroso e inocente. Gracias por tanta vida, por cada palabra que me llena de tanta fuerza y por embarcarte a diferentes rumbos conmigo y que gracias a tu alegría y presencia se ha hecho mucho más fácil. Hoy en este día tan especial, podría quedarme escribiendo y recordando … pero todo se resume en agradecerte por hacerme la ¡mamá más feliz del mundo! Te amo ❤️👩‍👧🐬. #mothersday #happymoments