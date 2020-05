Angie Jibaja reaparece bailando en Instagram tras recibir cuatro balazos el mes pasado

View this post on Instagram

Enseñándole a bailar a @sebaswinder … Si te caes levántate . Dios le da las batallas más fuertes sus mejores a sus mejores guerreros…. El 12 de abril me dispararon a quema ropa con 4 balazos 1 en el colon , otro en el glúteo , el otro la ingle , por último uno me rozó el brazo y codo….. Esta es una nueva oportunidad de vida . Se que pronto si sigo así ,sana fortaleciéndome estaré con mis hijos ❤️ #tiktok #avefenix #life #music #familyfirst