¡Noah ya pesa más de 4 kilos! Lisandra da detalles de su embarazo

Happy Monday ♥️ . . Diario de una mamá: 36 semanas, ya se acerca ese día tan esperado pero también tan aterrador. En miles me preguntan si será cesaría o parto natural, la verdad que depende de muchísimos factores iniciando por el tamaño de mi súper Noah que al parecer se ha alimentado demasiado bien estos 8 meses y supera ya los 4 kilos. Las noches para mi son nefastas., dolores, acidez, reflujo, incontinencia, molestias, fastidio, falta de aire, insomnio y los días están llenos de planificaciones en torno a Noah, ropita de Noah, necesidades de Noah, últimas compras de Noah, cuarto de Noah!!! 🥰♥️ en fin. Yo siento que tengo Mamitis crónica quiero otro hijo y todavía no doy a luz! Alguna mami le pasa ?! 😅 #momtobe #36semanas #mamitiscronica #13mesesdeembarazo #babynoah Por cierto mi fotógrafo personal y entregado @raulpower ♥️♥️