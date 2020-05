El reclamo que le hacen a Caracol por el número de capítulos de 'La venganza de Analía'

View this post on Instagram

“…. y caí en la cuenta de que tenía que cambiar mis patrones de pensamiento interno … que tendría que comenzar a creer en posibilidades que no hubiera permitido antes, que había estado cerrando mi creatividad a una escala estrecha y controlable. … que las cosas se habían vuelto demasiado familiares y podría tener que desorientarme.” -Bob Dylan Leí esta frase y entendí que es mi proceso actual….Gran pensamiento para nuestro momento de una de las más grandes mentes de la música y la literatura. #AlimentoParelPensamiento #Contigoencasa #StayHome (Foto: @hernanpuentes )