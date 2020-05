El emotivo mensaje de Cristián Sánchez a Diana Bolocco en el Día de la Madre: "No eres mi mamá y lo agradezco..."

El pasado domingo se celebró el Día de la Madre, por lo que muchos aprovecharon de festejar a sus progenitoras con mensajes y regalos. Fue también el caso de Cristián Sánchez, quien además de homenajear a la mujer que le dio la vida, le dedicó un emotivo mensaje a su esposa, la animadora Diana Bolocco.

"Has sido mamá cuatro veces, y lo sigues siendo cada día, a cada segundo… Con cada abrazo, cada sonrisa y cada beso. Es un espectáculo verte ser mamá… No eres mi mamá (aunque a veces lo parezcas) pero me habría encantado tenerte como referente…", dijo.

"No eres mi mamá pero soy testigo privilegiado de cómo eres mamá de Piru, Diego, Facu y la Gracia. No eres mi mamá y lo agradezco… Porque gracias a que no eres mi mamá, me pude enamorar de ti", agregó, junto a una antigua fotografía de la animadora, en la que aparece luciendo su vientre de embarazada.

La publicación acumuló más de 46 mil me gusta, y cientos de comentarios. Entre estos, figuró uno de la misma Diana Bolocco, quien no quedó ajena al gesto de su esposo. "Awww. Te amo! ❤️", puso. Por su parte, Martín Cárcamo reaccionó poniendo dos corazones.

