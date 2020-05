Gabriel Soto deja los problemas de lado y felicita a Geraldine Bazán por el Día de las Madres

Gabriel Soto dejó los problemas de lado con Geraldine Bazán para felicitarla públicamente en el Día de las Madres, sorprendiendo a todos.

A través de su Instagram, el actor publicó una imagen con el mensaje "Feliz día de las Madres", y escribió junto a la imagen "Feliz día a todas las mamás 🙏🏼😘. En especial a mi mamá #Elisa que está en el cielo. A la mamá de mis hijas @geraldinebazan. A mi tía #Betty, @zangel57 y @cescobarsb que han sido figuras maternas para mi 😘😘😘. Muchas felicidades en este día 🙏🏼".

Sin duda esto sorprendió a todos, pues es la primera vez que Gabriel le dedica palabras de amor a su ex, luego de las discusiones públicas que han sostenido por Irina Baeva, quien es novia del actor.

"Que gran ejemplo has dado", "me quito el sombrero ante ti, de verdad que muy bonito lo que hiciste", "esto demuestra que has madurado", "wow nunca pensé que felicitarías a Geraldine", "oh por Dios no lo vi venir quedé en shock" y "que lindo gesto", fueron algunas de las reacciones ante el mensaje.

Hasta los momentos Geraldine no se pronunció antes las felicitaciones de su ex, ni respondió el post. Sin embargo, se desconoce si le agradeció por privado.

