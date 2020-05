Carmen Villalobos rompió la cuarentena para salir a alimentar perros en la calle

View this post on Instagram

Cada vez que pueda seguiré hablando por los que no tienen voz🐾!!! Después de más de 45 días en mi casa y con las debidas medidas de seguiridad hoy salí como voluntaria a seguir apoyando esta causa que cada vez amo más! Gracias a mi amiga @edithvaron por estar tan comprometida con esta labor tan bonita ❤️!!! En la segunda foto verán al bello Thor, el perrito que fue víctima de un acto atroz por parte de un "humano" Ojalá pudiéramos ayudar a todos los perritos y gatitos victimas de maltrato o en condicion de calle 🙌🏼! Creo que ese es el sueño más grande de los que colaboramos en esta misiones ❤️❤️❤️ Gracias @fundacionmiultimapulga @fundacionbullscolombia @lauramantilla1316 @sebastiancaicedo @lilianasalazar1119 @wilsongarcia.f