"Soy un desastre": Pamela Díaz intenta realizar desafío de Christiane Endler y el resultado es este

La arquera chilena, Christiane Endler, sorprendió en redes sociales con un desafío digno de la mejor portera del mundo.

La deportista, radicada en Francia por su trabajo en el equipo Paris Saint Germain, invitó a sus seguidores a realizar un desafío por redes sociales, que consiste en hacer la posición invertida y atajar la pelota de fútbol con los pies. ¿Fácil no?

"Can you beat that? 😜 I challenge my @adidasparis teammates", escribió la seleccionada nacional de futbol femenino junto a un video del desafío.



Quien quiso intetar la proeza, fue su amiga personal, Pamela Díaz, quien, con ayuda, logró en algo realizar el desafío.

"Soy un desastre ajajaja mira @tianeendler 🤦🏻‍♀️ mi desafío #Challenge ajaja", escribió junto al registro.