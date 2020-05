Roberto Van Cauwelaert es despedido de TVN por videollamada

Quien fuera el encargado del backstage del programa Rojo, y de otros tantos backstage de grandes festivales, el periodista Roberto Van Cauwelaert, fue ahora desvinculado de TVN.

Según expresó el notero al diario La Cuarta, le habían prometido proyección en su carrera dentro del canal. “Yo negocié en diciembre, no quería firmar por Rojo y les dije ‘conversemos en marzo’. La gente del canal me manifestó que me querían potenciar, que venían los festivales”.

“Me pareció muy frío que me llamaran un día a través de videollamada y me dijeran que no sigo. Yo creo que podía hacer cosas más allá de Rojo. Me da risa la proyección que al final no tenía nada de proyección”, continuó.

A Roberto, quien durante este verano realizó diferentes backstage, como el del Festival de Viña y Viva Dichato, le llueve sobre mojado. Ya que no sólo se quedó sin casa televisiva, sino que en el plano personal también ha debido postergar situaciones importantes.

En noviembre del año pasado, Van Cauwelaert y su pareja tenían planes de matrimonio, sin embargo, debieron posponerlo por el estallido social y ahora por la pandemia mundial.

“Siento que este no es un muy buen año para casarse, es una cosa muy personal, tanto mía como de Fernanda y, en el fondo, decidimos por un tema energético esperar hasta el 2021”, explicó a La Cuarta.